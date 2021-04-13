Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber’den ramazan mesajı

– Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzman Arb. Avukat ALi Dilber, İslam aleminin özlemle beklediği; bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif’e erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diledi.

Sevgi, paylaşma, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının en yoğun bir şekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Ali Dilber, “İslam aleminin özlemle beklediği; bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif’e erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ayda kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakalım. Ramazan’ın barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Sevgi dolu ve huzurlu, nice Ramazan aylarına ulaşmamız dileğiyle, bu mübarek ayın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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