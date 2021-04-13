10 bin TL ödüllü fotoğraf yarışmasına başvuru çağrısı

– Eğitim BirSen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen eğitimden bir kare fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirildiğini belirterek, başvurmak isteyenlere çağrıda bulundu.

Eğitim BirSen 3 yıl önce “Eğitimden bir kare” fotoğraf yarışması başlattı. Her yıl düzenli olarak yapılması planlanan fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim BirSen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, başvurmak isteyenlere çağrıda bulundu. Çelebi, “Her yıl düzenli olarak yapılan Eğitimden bir kare fotoğraf yarışmamızın bu yıl dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Fotoğraf yarışmasına herkes katılabilir. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin lira ve sergileme hakkı kazanan eserler için de 250 lira para ödülü verilecek. Ödüle ve sergilemeye hak kazanan eserler, Eğitimden Bir Kare 2021 Fotoğraf Albümü adıyla yayımlanacak. Son başvuru tarihi 1 kasım 2021 olarak belirlendi. Yarışmanın ödülleri daha sonra belirlenecek bir program ile sahiplerine verilecek” dedi.

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