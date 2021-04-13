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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meme kanseri farkındalığı etkinliği

İHA

Meme kanseri farkındalığı etkinliği

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yaparak kursiyerlere "Erken tanı hayat kurtarır" projesi kapsamında meme kanseri hakkında bilgilendirme yapılmasını sağladı.
Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Pınar Karabel ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nden Ebe Ayşe Yusufoğlu tarafından Konuralp ek binasında BELMEK kursiyerlerine meme kanseriyle alakalı eğitim verildi. Sinevizyon ile bilgilendirmesi toplantısını kanser hastası olanların sözlerinin yer aldığı görsellerle zenginleştiren Uzm. Dr. Meltem Pınar Karabel, bütün kadınların meme kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekerek, “Sağlıklı yarınlar için kanserle mücadele önemlidir. Kanserle mücadelede en etkili yöntem korunmaktır. Kadınlar öncelikle memeyi tanımalı ve memelerde oluşan değişikliklerde erken tanı yapmaları önemlidir. Erken tanı için bir kadın ergenlik dönemine girdiğinden itibaren kız çocuklarına öğretecekleri ilk şey, kendi vücudunu tanımasıdır. Bunun ayıp bir şey olmadığını bugün aldığınız bilgiler doğrultusunda çevrenizde bu konu hakkında bilgisi olmayan bayanlara da ne yapması gerektiğini öğretin” ifadelerinde bulundu.

Ücretsiz tarama yapılıyor
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nden Ebe Ayşe Yusufoğlu ise “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri taramalarınızı Aile Sağlığı Merkezi, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezinde ücretsiz yaptırabilirsiniz. Ayrıca meme kanserinde erken tanı için her ayın belli bir günü kendi kendinize meme muayenenizi yapmayı unutmayın” diye konuştu.
KETEM’den gelen uzmanlar, daha sonra model meme üzerinde kadınların kendi kendine nasıl kontrol yapması gerektiğini, belirtilerin nasıl tespit edildiği konusunda bilgi verdi.

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