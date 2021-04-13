Düzce'nin bir tek çöpü ziyan olmayacak

Düzce Belediyesi öncülüğünde kurulan Düzce İli Katı Atık Birliğine bağlı belediye ve kurumlar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında bir araya geldi. Yapılan toplantıda kısa süre önce faaliyete başlayan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim tesisinin daha verimli kullanılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kısa süre önce Hecinler bölgesinde Düzce'nin çöpünü işlemeye başlayan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin faaliyetleri masaya yatırıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Katı Atık Birliğine bağlı ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdaresi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda Başkan Özlü, yıllardır süregelen çöp sorununun geri dönüşüm özellikli fabrika ile tarih olduğunu söyledi.

Öte yandan 7 ilçe 2 belde ve il özel idaresi tarafından toplanan çöplerin, Konuralp bölgesinde kurulacak olan transfer merkezi açılıncaya kadar, Hecinlerde bulunan tesise getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.



"Düzce pırıl pırıl olsun"

Düzce'yi sadece merkez ile değerlendirmenin doğru olmadığını söyleyen Başkan Özlü, "Düzce'yi el birliği ile tertemiz örnek bir şehir yapalım" diyerek; "Biz Düzce'yi sadece sorumluluk alanımız ile sınırlı olarak görmüyoruz. Şehrin en ücra köşesi bile bizim için çok değerli. Daha temiz bir Düzce için kentin yıllardır süregelen çöp depolama problemine, kurduğumuz tesis ile çözüm bulduk. İlçe, belde ve il özel idaresi bünyesinde toplanan çöplerin buraya getirilmesini istiyoruz" dedi.



Transfer merkezi kurulacak

İlçelerin çöplerinin Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisine getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Özlü, bu konuda yetkililerden hassasiyet bekleyerek; "Ramazan bayramından sonra Konuralp bölgesinde kuracağımız çöp aktarma istasyonumuz faaliyete geçecek. Sizlerden isteğimiz bu aktarma istasyonumuz tamamlanana kadar çöplerinizi tesisimize kadar getirmeniz. Transfer konusunda sıkıntı çeken belediyelerimize yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Toplantıda ayrıca ilçe ve beldelerde yapılan vahşi çöp depolama alanlarının rehabilitasyonu konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Girdisi; çöp, çıktısı; enerji, gübre, atıktan türetilmiş yakıt ve dolgu malzemesi olan tesisin Türkiye'de bir çok şehre örnek teşkil edeceği ifade ediliyor.

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