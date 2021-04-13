Ekipler bu sefer uyardı

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Düzce’nin en yoğun araç trafiğine sahip Bolu Caddesi’ne ters yönde girerek Kavşağa çıkmaya çalışan sürücüler, trafik ekiplerine takıldı. Ancak trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiği olumsuz etkileyen sürücüleri denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda İmam Hatip Cami yanından Fiskomar Kavşağı’na ters yöne girmeye çalışan sürücüler trafiği tehlike sokunca devreye trafik ekipleri girdi. Ekipler İlim Sokak İmam Hatip Cami yanından Bolu Caddesi’nde ters yöne giden sürücüleri durdurarak uyarılarda bulundular.

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