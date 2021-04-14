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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narkotik ekiplerinden 2 farklı operasyon

İHA

Narkotik ekiplerinden 2 farklı operasyon

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce’de farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonrasında 2 şahıs tutuklanırken, 4 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. Buna göre birinci operasyon Şerefiye, Burhaniye ve Orhangazi Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıs mahkemece tutuklanırken, şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 kişiye adli işlem yapıldı. Ayrıca şahıslardan 12 gram metamfetamin, 46 adet sentetik ecza, bir miktar esrar maddesi, bir miktar sentetik kannobinoid, 1 adet ecstasy hap ve 1 adet cam pipo ele geçirildi.

Sahte pasaportla yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ikinci operasyonu ise Körpeçler Mahallesi’nde gerçekleşti. Hakkında uyuşturucu madde imal etmek suçundan yakalama emri bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bir şahıs operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada Yabancı ülkeye ait sahte pasaport, 3 adet farklı seri numaralı ikamet izin belgesi ve tapu senedi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından yakalama emrine istinaden sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahıs hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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