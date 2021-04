Temiz şehir Düzce projesi sürüyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından “Temiz Şehir Düzce” sloganı ile her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmeye başlayan çalışmaların ilk durağı Hamidiye Mahallesi oldu.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rutin temizlik işlerini sürdürürken oluşturulan toplu genel temizlik ekipleri de sırasıyla her mahalleyi köşe bucak temizlemeye başladı. Şehrin her noktasının titizlikle temizlendiği çalışmalar kapsamında ekipler hafta sonu sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek Karaca Mahallesinde köşe bucak temizlik çalışması yürüttü. İlk olarak Hamidiye Mahallesinde yapılan temizlik çalışmasının ardından Karaca Mahallesi’nde yağmurlu havaya rağmen çalışma aksatılmadı.

Temiz Şehir Düzce sloganıyla yola çıkan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibinde 18 temizlik personeli, 3 süpürge, 3 operatör, 1 JCB, 1 kamyon, 1 yıkama aracı, 1 formen ve konteynerlerin tamiri için 2 kaynak ustası olmak üzere 30 kişilik personel ve araç hazır bulundu.



Temizlik kampanyasına davet

Daha yaşanabilir kılmak ve tertemiz bir kent oluşturmak için “Temiz Şehir Düzce” projesine özel önem veren ve yeni temizlik araçlarını kazandıran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, önümüzdeki günlerde 56 mahallede başlayacak topyekun temizlik çalışmasına vatandaşlarında sahip çıkmasını istedi. Başkan Özlü, “Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için şehrimizin her noktasında detaylı bir temizlik kampanyası başlatıyoruz. Temiz Şehir Düzce Projemizin ilk provasını Hamidiye Mahallemizde gerçekleştirdik. İkinci olarak Karaca Mahallemizde çalışma yaptık. Bundan sonra hep birlikte yeni ekipmanlarımız ve araçlarımız ile birlikte her hafta bir mahallemizde temizlik çalışması yapacağız. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutlarken hemşehrilerimizin de bu kampanyaya sahip çıkarak çevremizi güzelleştirmemizde ve sağlıklı hale getirmemizde bize yardımcı olmalarını istiyorum” ifadelerinde bulundu.



Konteynerler tamir edildi

Hamidiye ve Karaca Mahallelerini karış karış temizleyen ekipler, tamire ihtiyacı olan çöp konteynerlerini de kaynak ustaları marifetiyle onardı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında; yabani otları biçiyor, sokakları, kaldırımları süpürüyor, yolları yıkıyor, konteynerleri dezenfekte ediyor, boş arsaları temizliyor, bahçe artığı, eski eşya ve moloz atıklarını kaldırarak hem görüntü hem de çevre kirliliğinin önünü geçiyor.

