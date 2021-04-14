– Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Kurumsal Firma Yöneticisinden Kariyer Tavsiyeleri” adlı söyleşide gençlere kariyer tavsiyeleri verildi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Kurumsal Firma Yöneticisinden Kariyer Tavsiyeleri” adlı söyleşide, katılımcılara kariyer sürecinde dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Yasemin Olgaç Akar’ın yaptığı söyleşide, özel bir firmada Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Arıt, kariyer sürecinde yaşadığı deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşarak, bazı tavsiyelerde bulundu.

Başarılı olmak için hangi sektörde, hangi konumda çalışılırsa çalışılsın ele alınan ürünün tüm üretim aşamalarının bilinmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim Arıt, ürününü iyi tanıyan firma çalışanlarının, pazarlamayı da o kadar iyi yapacağını söyledi.

Değişimi iyi takip edip edilmesi gerektiğini işaret eden Arıt, gelecek için heyecan uyandıracak hedefler koyulmasının önemini vurguladı. Büyük, heyecanlandıran hedefler koyulduktan sonra bu güne geri dönerek, günlük çalışmalara odaklanılması gerektiğini dile getiren konuşmacı, motive olmak için, odaklanmak için de başarılı insanların biyografilerinin okunabileceği tavsiyesinde bulundu.

Geleceğin liderlerinin, değer üretecek kişilerin; çok boyutlu düşünebilen ve farklı beceri ve yeteneklere sahip kişilerin olacağını vurgulayan konuşmacı, gençlerden kendilerini çok yönlü çalışmaya hazır hale getirmelerini istedi.

Günümüzde ve gelecekte veri analizinin çok önemli olduğunu katılımcılarla paylaşan İbrahim Arıt, hangi sektörde olursa olsun veri analizinin çok iyi yapılması sonucunda gerekli olan ihtiyaçları ve değişimleri de yapılan analizler doğrultusunda, hatasız bir şekilde uygulanacağını söyledi. Küreselleşen ve dijitalleşen dünyada İngilizcenin mutlaka bilinmesini isteyen İbrahim Arıt, sözlü ve yazılı iletişimin de geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.