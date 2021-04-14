Fotoğrafına baktı, spor ve diyetle 55 kilo verdi



Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de yaşayan Nihal Yılmaz (32), 125 kiloya ulaşınca diyet ve spor yaparak 7 ayda 70 kiloya düşmeyi başardı. Arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafa baktıktan sonra kilo vermeye karar verdiğini belirten Nihal Yılmaz, sporun hayatına çok şey kattığını söyledi.

Devlet hastanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan Nihal Yılmaz, 125 kiloya yükseldi. 1 çocuk annesi Nihal Yılmaz geçen 7 ay önce diyet ve spora başladı. Başlarda spor salonuna giden Nihal Yılmaz, spor salonlarının kapanmasıyla birlikte kendisine yardımcı olan spor eğitmeninin yayınladığı videoları takip etmeye başladı, diyet ve spora devam ederek 125 kilodan 70 kiloya düştü.

Arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafın ardından kilo vermeye karar verdiğini belirten Nihal Yılmaz, "Arkadaşlarımla birlikte internette fotoğraflarımızı yayınladık. Orada kendimi yakınlaştırıp gördüğümde inanamadım. 'Bu ben miyim gerçekten' dedim. Çünkü insan kilolu olduğunda kendisini tanıyamıyor. O fotoğrafta karar verdim kilo vermeye. Çünkü o ben değildim. Fakat çok zorlandım. Aşırı derecede zorlandım ve 'ben spor yapabilir miyim?' diye tereddüt ettim. 125 kiloyum ben bu sporu yapabilir miyim? Ben kilo verebilir miyim? diye çok sorguladım" dedi.

HERKES YAPABİLİR

Her gün işe yürüyerek gidip gelmeye başladığını, spor yaptığını ifade söyleyen Nihal Yılmaz, "Diyetime çok dikkat ettim. Pandemi sürecinde spor salonları kapandı ancak ben hocamla kesinlikle irtibatı koparmadım. İnternette videolar yayınladı ben de videolara bakarak sporuma devam ettim. Spor benim hayatıma çok şey kattı. Kızım bir ortama girdiğimizde hemen şunu diyor, ' Benim annem 50 kilo verdi biliyor musunuz? Siz benim annemin önceki resmini gördünüz mü? ' Bu beni çok mutlu ediyor. Sağlık için bile çok önemli. Çevremdeki herkesi motive etmeye çalışıyorum. 'Beni örnek alın' diyorum. Ben yapacağıma inanmazken bu hale geldiysem herkes her şeyi yapabilir." diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ

2021-04-14 11:04:31



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