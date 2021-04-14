Başına güneş geçince motosikletten düştü

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– Düzce'de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir firmanın kuryeliğini yapan S.D., 81 ABE 967 plakalı motosikletii ile cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı.

Polis ekipleri, motosikleti ruhsat sahibine teslim ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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