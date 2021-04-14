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Hasta köpeğe Düzce Belediyesi şefkat eli Ayağında tümör bulunan köpek sağlığına kavuştu

İHA

Hasta köpeğe Düzce Belediyesi şefkat eli Ayağında tümör bulunan köpek sağlığına kavuştu

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ayağında şişlik bulunan ve yürümekte zorlanan sokak köpeğini sağlığına kavuşturuldu.
Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa’ya gelen ihbar üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dedeler Mahallesinde arka ayağından yaralı olduğu belirlenen sokak köpeğini tedavisi için Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Merkez de veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan sokak köpeğinin sol arka bacağında derialtı bağ dokusunda 10 santimetre çapında tümör bulunduğu tespit edildi.

Ameliyatı 1,5 saat sürdü
Veteriner hekimlerin yaklaşık 1,5 saat süren cerrahi müdahalesinin ardından köpek, bacağında bulunan tümörden arındırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonun ardından dinlenmeye alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bakımının üç ila dört hafta süresince devam edeceği bildirildi.

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