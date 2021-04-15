Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE´de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Hastaneye götürülen Karataş'a
3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Düzce´de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Polis, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasını yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Olcay Karataş´ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş´ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürdü. Karataş´a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-15 12:19:52
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