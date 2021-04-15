Gümüşova OSB’de alt yapı çalışmaları sürüyor

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, alt ve üst yapı çalışmaları devam eden Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte Gümüşova OSB’de İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmaların en kısa sürüde tamamlanması bekleniyor.

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