Asırlık kültür varlıkları restore edilecek Başkan Özlü, Konuralp’i dünya turizmine kazandırmaya kararlı

– Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan 8 adet kültür varlığının restorasyon projesi Kültür ve Turizm Bakanlığından hibe almaya hak kazandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün tarihi Konuralp bölgesinin ülke ve Dünya turizmine kazandırma yönünde attığı adımlar meyvelerini veriyor. Başkan Özlü’nün Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde başlattığı girişimler sonucunda bölgede bulunan 8 adet kültür varlığının restorasyon projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Başkan Özlü’nün bakanlık nezdindeki girişimlerinin ardından Kültür İşleri Müdürlüğü harekete geçerek, Konuralp bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli olan 4 ev ve 4 dükkan için “Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanması Projesi” adı altında başvuru da bulunuldu.



Kurul onayına sunulacak

Bakanlık tarafından onaylanan proje yardımı, resmi sürecin tamamlanmasının ardından uygulama projeleriyle birlikte hazırlanarak kurulun onayına sunulacak. Kurul onayının ardından ikinci aşama için gerekli olan uygulama projelerinin hazırlanmasıyla birlikte restorasyon çalışmalarının başlanmasına hazır hale gelecek.



Osmanlı döneminin idari merkezi; Konuralp

Başkan Dr. Faruk Özlü, “Konuralp Gazi Diyarı” olarak nitelendirdiği bölgenin kalkınması, ülkeye ve Dünya turizmine kazandırılması adına yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirterek; “Konuralp’te bulunan 4’ü ev 4’ü ise dükkan olmak üzere 8 adet kültür varlığını projelendirilmek için hibe almaya hak kazandık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu konudaki destekleri için çok teşekkür ediyorum. Söz konusu asırlık yapıların sivil mimarlık örnekleri yapı stokunun büyük bölümüne sahip olan Konuralp’in kültürel kimliğini oluşturduğunu söylemeliyiz. Bu sivil mimari örnekleri, içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun yapım tekniği ve tasarımlarına da oldukça zengin bir örnek sunmaktadır. Konutlarda birinci katlar ailenin yaşamının ortak alanı iken, ikinci katlar konuklar için özel mekanlar olarak göze çarpmaktadır.

Osmanlı döneminde idari merkez özelliği gösteren Konuralp, kültür birikimi ve kültürel alt yapının dokuya ve mimariye yansımasına da doğal olarak sebebiyet vermiştir. Gerçekleştireceğimiz proje çalışmasıyla Konuralp Gazi Diyarı Düzce’mize tekrardan hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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