Düzce'de 2 ev, alev alev yandı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, tek katlı evde başlayan yangın, yanındaki 2 katlı eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Ovapınar köyünde, Uğur Çetin'e ait tek katlı evde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sararken, yanındaki 2 katlı eve de sıçradı. Evlerde bulunanlar, dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-16 15:15:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.