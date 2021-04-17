Kısıtlamayı ihlal edip, polisten kaçtılar; 12 bin 600 lira ceza yediler

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kısıtlamaya rağmen gece sokakta dolaşırken, polisi görünce kaçan 4 kişi, saklandıkları binanın bahçesinde yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Cedidiye Mahallesi´nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin sokakta kaçtığını fark etti. Polisler, kaçan kişilerin peşine düştü. Kısa süre sonra 4 kişi, binanın bahçesinde saklanırken yakalandı. Şüphelilerin kimlikleri kontrol edilirken, kısıtlama nedeniyle ceza kesilmemesi için kaçtıkları belirlendi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ
2021-04-17 12:20:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.