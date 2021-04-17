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Kısıtlamayı ihlal edip, polisten kaçtılar; 12 bin 600 lira ceza yediler

DHA

Kısıtlamayı ihlal edip, polisten kaçtılar; 12 bin 600 lira ceza yediler


Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kısıtlamaya rağmen gece sokakta dolaşırken, polisi görünce kaçan 4 kişi, saklandıkları binanın bahçesinde yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.  
Cedidiye Mahallesi´nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin sokakta kaçtığını fark etti. Polisler, kaçan kişilerin peşine düştü. Kısa süre sonra 4 kişi, binanın bahçesinde saklanırken yakalandı. Şüphelilerin kimlikleri kontrol edilirken, kısıtlama nedeniyle ceza kesilmemesi için kaçtıkları belirlendi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ
2021-04-17 12:20:29

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