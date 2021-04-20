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MÜSİAD Düzce Şubesi'nden Suriye'ye yardım eli

İHA

MÜSİAD Düzce Şubesi'nden Suriye'ye yardım eli

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, Suriye'deki vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.
Yıllardır süren iç savaş sebebiyle ülkelerinde mağdur olan Suriye halkı için yardım kampanyası başlatan Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi bir araya geldi. MÜSİAD, savaş bölgesinde bulunan insanların en temel yiyecek, giyim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan kampanyaya destek verdi. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Kamil Koç, yapılan yardımları ulaştırmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktı.

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