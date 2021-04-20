Emniyet'ten karton toplayan motosikletliyle ilgili açıklama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, hafta sonu kısıtlamasında sokağa çıktığı için ceza kesilen ve sosyal medyada gündem olan motosikletli kağıt toplayıcısıyla ilgili açıklama yaptı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle kağıt toplayan R.D.’ye hem kısıtlama nedeniyle hem de ehliyeti olmadan motosiklet kullandığı gerekçesiyle toplamda 5 bin 850 TL ceza kesilmişti. Bebeğinin olduğunu söyleyerek polislere yalvaran R.D., sosyal medyada gündem olmuştu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanması noktasında motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin korunmasına yönelik olarak trafik birimlerimizce mutat olarak denetimler yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimiz trafik denetim ekiplerince Valilik Kavşağında tespit edilen ve basında "karton toplayan motosikletli seklinde yer alan olayda; Motosikleti kullanan kişinin sürücü belgesinin olmadığı, taşıtın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadığı tespit edilmiş ve görevlilerce bu ihlallere ilişkin olarak Karayolları Trafik Kanunu'nda öngörülen idari müeyyideler uygulanmıştır. Aksi durumda, trafik güvenliği acısından risk teşkil eden bu ihlallerin tespit edilmemiş ve gerekli tedbirlerin uygulanılmamış olması halinde, telafisi mümkün olmayacak çok daha ağır maliyetlere neden olacağı muhakkaktır.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanması bizlerin üstlenmiş olduğu sorumluluğumuzun gereğidir.”

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