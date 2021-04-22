Dede korkut hikayeleri çocuklarla buluşuyor

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– Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Cevher Gözmen Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı ÖYGM Anadolu Masalları kapsamında Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nı resimleyerek hikayeleştirilmesini sağladı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğrencileri Anadolu masalları ve Dede Korkut hikâyeleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi'nde Dirse Han oğlu Boğaç han destanının resimlerini Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Cevher Gözmen Çetin yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ÖYGM Anadolu Masalları sosyal medya hesaplarında paylaşılan video beğeni aldı.

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