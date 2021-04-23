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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce TSO Türk-Alman iş adamlarına köprü oluyorlar

İHA

Düzce TSO Türk-Alman iş adamlarına köprü oluyorlar

– Düzce Ticaret Sanayi Odası, TürkAlman iş adamları arasındaki köprünün güçlendirilmesi adına çalışmalar yapıyor. TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle web konferans düzenlendi.
TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle pandemi döneminde TürkAlman ilişkileri konulu web konferans düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu yaptı. Özoğlu, özellikle pandemi sürecinde çevrimiçi sistemlere yönelen dünya ekonomisi ile TürkAlman iş insanları arasındaki köprünün güçlendirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını, bu bağlamda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan gelen talep doğrultusunda da bu semineri gerçekleştirdiklerini söyledi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yakın bir zamanda gümrük müdürlüğünün kurulacağını belirterek “Odamız bünyesinde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Ofisi aracılığı ile özellikle son dönemde dünyada popüler hale gelen Mikro İhracat yani Koli İhracatı konusunda üyelerimize destekler sağlıyoruz. Birçok ülkeden üyeleri olan B2B ve B2C ihracat platformları ile protokoller imzalıyor, üyelerimizin kolay ihracat yöntemlerine adapte olmalarına katkı sağlıyoruz. Yakın zamanda kuracağımız Gümrük Müdürlüğü ile de üyelerimizin Mikro ve Makro ihracatlarında daha kolay sonlandırma yapmalarına destek olacağız. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen sanal veya yüz yüze organizasyonlara katılarak ilimizin yatırımcılara sağladığı avantajları, nitelikli eleman konusundaki çalışmalarımızı, organize sanayi alanlarımızdaki avantajlarımızı iş dünyası ile paylaşıyoruz. Kendilerini ilimize davet ederek yerinde inceleme yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. 2018’den bugüne kadar 550 yurt içi ve yurt dışı programında ilimizi tanıtma fırsatı bulduk ve bunu iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Düzce’de 5 OSB var”
Tuncay Şahin, Düzce’de faaliyette olan 5 organize sanayi bölgesinin var olduğunu belirterek “4’ü karma ve bir OSB’miz Metal İhtisas OSB olarak faaliyet gösteriyor. 1. ve 2. OSB’miz tamamen dolu. Genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Diğer 3 OSB’mize yatırımcı kabullerimiz devam ediyor. Düzce 550 km toplam mesafe aralığında iki mega kentin arasında dolayısıyla kara yolu taşımacılığı konusunda lider illerden biri durumunda. Liman ve demiryollarına yakın olması dolayısıyla da lojistik avantajlarının tamamına sahip, yer tahsisi tamamlanmak üzere olan Gümrük Müdürlüğümüzü de en kısa zamanda faaliyete almayı planlıyoruz. Bu sayede üyelerimizin ve potansiyel ihracatçı adaylarımızın işlemlerini daha hızlı yapmalarına destek olacağımızı düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Meslek lisesi memleket meselesi”
DTSO Başkanı Şahin, meslek lisesi memleket meselesi sloganıyla çıktıkları yolda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da gayretleriyle ülke genelinde 120’nin üzerinde Meslek Lisesini odaların himayesine verildiğini işaret ederek “Düzce’de de 3 meslek lisemizin tüm operasyonlarında oda olarak yer alıyoruz. Birçok projede beraber çalışıyoruz. Son olarak da Almanya ile proje ortağı olduğumuz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin bünyesinde olan Nitelikli İstihdamı Geliştirme Merkezi (NİSGEM) ile gençlerimizin dünya genelinde geçerli olacak Mesleki Yeterlilik Belgesini edinmelerini sağlayacağız. Bu belge ile Almanya’da gençlerimiz 6 ay iş bulmak ve 6 ay da çalışmak üzere geçici oturma iznine sahip olacaklar. Bu avantaja sahip tek mesleki yeterlilik sertifikalandırma merkezi Düzce’de. Sadece meslek liselerimizle değil, üniversitemiz ile de birçok projede birlikte çalışıyoruz. Mezun olan gençlerimiz anında istihdam ediliyor. Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurduğumuz CNC atölyesi ile de yaklaşık 650 teknik personele uygulama eğitimi verdik. Bu konuda taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz.
Yine Meslek Yüksek Okullarımıza aşçılık, veterinerlik gibi bölümler açılması konusunda da oda olarak büyük insiyatifler kullandığımızı söylemek isterim.Tüm Dünya’da olduğu gibi Düzce de pandemiden yoğun düzeyde etkilendi. Bu etkiye rağmen üretimimiz katlanarak arttı. Hem devletimizin almış olduğu anlık önlemler hem de sanayicimizin yoğun gayretleriyle üretim konusunda rekorlar kırdık. Uluslararası dolaşımda üyelerimizin yaşamış oldukları sorunları da bu şekildeki platformlarda dile getirerek çözüme ulaşıyoruz. Pandemi süreci boyunca hem kamu hem de özel bankalarımız aracılığıyla üyelerimize 2,5 Milyar TL destek sağladık. AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olduk. Türkiye’den üye olan az sayıdaki odadan biriyiz. Siz değerli temsilcilerimizle sürekli olarak temas halindeyiz. Gerek çevrimiçi programlarda gerekse yüz yüze gerçekleşen organizasyonlarda Düzce’yi sizlerin aracılığı ile yabancı yatırımcı dostlarımıza anlatma fırsatı buluyoruz. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantıda, Almanya’daki göç kuralları ve yeni normal sürecinde Alman hükümetinin uygulayacağı kuralları aktaran Av. Martin Menzel, Türkiye ve Almanya arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin daha üst seviyelere taşınabileceğini, özellikle Türkiye’deki üretim anlayışı ve çeşitliliğinin artması dolayısıyla Alman iş insanlarının bölgeye ilgisinin arttığını ifade etti.
Toplantının panelistleri arasında yer alan SafHolland Türkiye Fabrika Müdürü Bilal Azizoğlu ve Mobil Garanti Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar da hem firmalarının Türkiye’deki operasyonları hakkında katılımcılara bilgiler verdi, hem de yabancı menşeli firmaların Türkiye’de yatırım yapabilmeleri adına atmaları gereken adımları aktardılar. Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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