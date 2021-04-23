Boş daireye bırakılan kedi ve köpeği, itfaiyeciler kurtardı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, boş daireye bırakılan ve aç kaldığı tahmin edilen kedi ile köpeğin sesini duyanların ihbarıyla itfaiye ekibi, harekete geçti. Hayvanlar kurtarılırken, ürktüğü anlaşılan kedi, itfaiye erinin omuzlarından inmedi.

Olay, gece saatlerinde, Beyciler Mahallesi´nde meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki boş daireden kedi ve köpek sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. Polisler, dairenin boş olduğunun belirlenmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girerek, içerideki kedi ile köpeği kurtardı. Ürktüğü anlaşılan kedi, itfaiye erinin omuzlarından inmedi. Aç kaldığı tahmin edilen kedi ve köpek, veteriner kontrolü için barınağa götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-23 12:29:12



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