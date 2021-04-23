Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Belediyesi bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentte konserler verdi, çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Düzce Belediyesi bandosu şehrin çeşitli noktalarında mini konserler verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, site bahçelerine indi, balkon ve pencerelere çıktı. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte Türk bayraklarını sallayıp şarkılar söyleyerek bayram coşkusunu yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-23 16:14:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.