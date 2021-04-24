Ramazan’da fırın denetimleri sıklaştı Ekipler, fiyat tarifesi, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında fırın denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler fiyat tarifesi ve gramaj kontrollerinin yanı sıra, hijyen kuralları, maske ve alışveriş esnasında sosyal mesafenin korunması konularında işletmecileri uyardı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyen ekipler, ayrıca esnafları da İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı Covid19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdi.

Düzce’de vaka sayılarının artmasının ardından tedbirlerini sıkılaştıran Düzce Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte kent genelinde vatandaşların salgından etkilenmemesi için rutin denetim ve ilaçlama faaliyetlerinin yanında, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırın denetimlerini de sürdürüyor. İftar saati öncesinde yaşanan pide kuyruklarının oluşmaması adına fırınlara gerekli uyarıyı yapan zabıta ekipleri, işletmelerin hijyen durumu ve ekmek ve pidelerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdi.

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