Düzce Üniversitesi dünyada ilk 100’de

Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi (SDG) üzerinden gerçekleştirdiği Etki Sıralaması’nda (THE Impact Rankings 2021) Düzce Üniversitesi, yine gelecek için umut verici sonuçlar aldı.

Düzce Üniversitesi araştırmada en dikkat çekici başarısını, "Açlıkla Mücadele" (Zero Hunger) konusunda göstererek bu alanda dünyada 1115 üniversite arasında 72. sıraya yerleşti. Birçok alanda katma değerli çalışmaları sonucunda, elde ettiği veriler ile bu başarıyı gösteren Düzce Üniversitesi, "Karada Yaşam" (Life on Land) kategorisinde de dünyada 101200 arasında kendine yer buldu.

Araştırma ve uygulama birimleri, Düzce Teknopark'ı, Çevre ve Sağlık alanlarındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla Düzce Üniversitesi, "Sanayi, Yenilik ve Altyapı" (Industry, Innovation and Infrastructure), "Sorumlu Tüketim ve Üretim" (Responsible Consumption and Production) ve "İklim Aksiyonu" (Climate Action) kategorilerinde de dünyada 301400. sıralar arasında yer alma başarısıyla da dünyada ses getirdi.

2020 yılından itibaren, gerek genel Dünya Sıralamaları (THE World Rankings) ve gerekse de Yükselen Ekonomiler (THE Emerging Economies) sıralamalarında, başarılarını uluslararası alanda ve kriterlere göre kanıtlayan Düzce Üniversitesi, edindiği değerli tecrübeler ile önümüzdeki dönemde daha da iyi sonuçlar alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.