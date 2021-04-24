Hızlı artış gösteren Düzce’de 105 bin kişi aşılandı

– Korona virüs (Covid19) vakalarının en hızlı artış gösterdiği Düzce, çok yüksek risk grubunda yer alarak haritada kırmızı renge döndü. Kırmızı olan Düzce’de il genelinde toplamda 105 bin 669 kişiye Covid19 aşısı uygulandı.

İllere göre yüz bin nüfusa oranla yüzde 500’leri geçen Düzce, vaka sayılarında en hızlı artış gösteren şehir oldu. Düzce’nin de aralarında bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alırken, haritada ki kırmızı şehirlerden biri olmaya devam etti. Vaka artışlarıyla birlikte aşılanma hızında da artış görüldü. Buna göre aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Düzce’de toplam 65 bin 4 kişiye 1. doz Covid19 aşısı yapıldı. Düzce’de ayrıca 40 bin 665 kişiye de 2. doz Covid19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 105 bin 669 kişiye Covid19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci devam ediyor.

Çevre illerden Bolu’da toplamda 111 bin 517, Zonguldak’ta 199 bin 825, Sakarya’da 265 bin 520 kişi aşılandı.

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