Kumar baskınında 15 kişiye ceza yazıldı

– Düzce’nin Konuralp Bölgesi’nde bir evde aşırı gürültü ihbarı alan ekipler, yaptıkları denetimde 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Korona virüs salgını nedeni uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehrin dört bir yanında ekipler tarafından uygulamalar devam ederken, vatandaşlardan gelen ihbarlarda değerlendiriliyor. Bu kapsamda Düzce’nin Konuralp Bölgesi’nde bir evde aşırı yüksek ses ve oyun oynandığı ihbarını alan polis ekipleri eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında ev içerisinde 5’i kadın toplamda 15 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Şahıslara Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince kişi başı 3 bin 469’ar liradan toplamda 52 bin 35 lira para cezası uygulanırken, ev mühürlendi.

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