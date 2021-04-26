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Düzce Üniversitesi bölgeye değer katmaya devam ediyor Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Düzce’yi Türkiye’ye ürettiğimiz katma değer ile tanıtmak istiyoruz”

İHA

Düzce Üniversitesi bölgeye değer katmaya devam ediyor Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Düzce’yi Türkiye’ye ürettiğimiz katma değer ile tanıtmak istiyoruz”

Düzce Üniversitesi hem tamamlayıcı tıbbi ürünler üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük ederken aynı zamanda tarımsal atıklarını endüstriye geri kazanılması projeleriyle Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.
Düzce Üniversitesi yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programına dahil edilen 5 ihtisas üniversitesinden biri olan Düzce Üniversitesi, çevre ve sağlık alanında gerçekleştirdiği bilimsel ve teknolojik faaliyetleri ile bölgesel kalkınmaya ve değer üretmeye devam ediyor.

Çiftçiye önemli katkı
Düzce’nin verimli topraklarında Adaçayı, Lavanta, Stevya gibi 27 tür tıbbi bitki ve ürün üretimini destekleyerek hem bölge çiftçisinin bilimsel verilerle tarım yapmasına olanak sağlarken üniversite bünyesinde kurulan merkezler ile tıbbi bitkilerin kurutulması ve ekstraksiyonlarının yapılması faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca bölge insanını, çiftçisini katma değeri yüksek olan ürünler üretmesini teşvik eden Düzce Üniversitesi üretim süreçlerinde de destek sağlayarak ekonomik kalkınmaya öncülük ediyor. Diğer taraftan Düzce Üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yürüttüğü çalışmalarla sadece Düzce'ye değil, tüm Türkiye'ye hizmet ediyor.

“27 tür ürün üretilmesinde de üniversitemiz başarılı oldu”
Yapılan çalışmaları paylaşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Üniversitemiz bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programına dahil olma başarısı gösteren 5 üniversiteden birisi oldu. Çevre ve sağlık alanında bölgesel kalkınmaya öncülük etmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemizin çevre ve sağlık koordinatörlüğü bünyesinde oluşturduğumuz tarımsal endüstriye atıkların geri kazanılması yönelik merkezimiz kapsamında fındık atıklarından sanatsal kağıt hammaddelerinin üretilebilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle merkezi laboratuvarımızda yaptığımız testlerle bölgemizdeki bütün tarımsal atıkların endüstriye geri kazandırılarak geliştirilmesine de katkı sağlıyoruz. Toprağımızın verimini tıbbi ürünler çerçevesinde değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın temel rolünü oluşturuyor. Bizim için adaçayı başta olmak üzere Lavanta ve Stevya gibi ürünlerin yaklaşık 27 tür ürün üretilmesinde de üniversitemiz başarılı oldu. Bu başarıda hem bölge çiftçilerimizin katkısı var hem de üniversitemiz araştırmacılarımızın ve öğretim üyelerimizin büyük payı var. Eşzamanlı olarak üretim tesisi kurarak bu tıbbi ürünlerin kurutulmasının yapılmasında ekstraksiyonlarının yapılmasına varıncaya kadar çok farklı ve çeşitli çalışmalar yürüteceğiz. Ümit ediyorum ki bilimsel bilginin bölgemizde kalkınmaya öncülük edebilecek olan programlarla buluşabilmesini temenni ediyoruz. Düzce denilince insanların aklına geleneksel ve tamamlayıcı tıp gelir diye ümit ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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