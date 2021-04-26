Vali Atay, Kızılay çalışmalarını yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay, Kızılay çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Vali Atay, Kızılay çalışmalarını yerinde inceledi

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Kızılay Düzce Şubesinin ziyaret etti yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimi Vali Cevdet Atay’ı ağırladı. Atay, Halil Aydın'dan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bilgilendirme sonrasında Vali Atay, erzak kolilerinin bulunduğu alan ile mağaza gibi olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kıyafetlerin bulundu yeri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
Düzce de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı
YEREL HABERLER Düzce de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı
İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "İstiridye mantarı üreticisine günlük 4-5 bin liralık bir getirisi var"
YEREL HABERLER İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL ...
Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor
YEREL HABERLER Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor
İydir “Kendi kendinize İngilizce konuşun”
YEREL HABERLER İydir “Kendi kendinize İngilizce konuşun”
Düzce Üniversitesi bölgeye değer katmaya devam ediyor Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Düzce’yi Türkiye’ye ürettiğimiz katma değer ile tanıtmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi bölgeye değer katmaya devam ediyor Rektör Prof. ...
Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
YEREL HABERLER Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
Çelebi, "Türkiye eski Türkiye değildir"
YEREL HABERLER Çelebi, "Türkiye eski Türkiye değildir"
Asuk çalmadık kapı bırakmıyor
YEREL HABERLER Asuk çalmadık kapı bırakmıyor
Düzce Üniversitesinden “Sözde soykırım” iddiasına kınama
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesinden “Sözde soykırım” iddiasına ...
Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten ...
Helal sertifikalandırma bir ihtiyaç
YEREL HABERLER Helal sertifikalandırma bir ihtiyaç
Kumar baskınında 15 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kumar baskınında 15 kişiye ceza yazıldı
Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler
YEREL HABERLER Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler
Hızlı artış gösteren Düzce’de 105 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Hızlı artış gösteren Düzce’de 105 bin kişi aşılandı
Meslek yüksekokulu öğrencileri Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketinde staj yapacak
YEREL HABERLER Meslek yüksekokulu öğrencileri Türkiye’nin önde gelen ...
Düzce Üniversitesi dünyada ilk 100’de
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi dünyada ilk 100’de
Maliye ekipleri denetimde bandrolsüz tütün yakaladı
YEREL HABERLER Maliye ekipleri denetimde bandrolsüz tütün yakaladı
Düzce’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Düzce’de korona virüs denetimleri sürüyor
Genç Kızılay çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Genç Kızılay çocukları sevindirdi
Ramazan’da fırın denetimleri sıklaştı Ekipler, fiyat tarifesi, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı
YEREL HABERLER Ramazan’da fırın denetimleri sıklaştı Ekipler, fiyat ...
Karanfil dünya veteriner hekimleri gününü kutladı
YEREL HABERLER Karanfil dünya veteriner hekimleri gününü kutladı