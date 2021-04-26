Vali Atay, Kızılay çalışmalarını yerinde inceledi

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Kızılay Düzce Şubesinin ziyaret etti yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimi Vali Cevdet Atay’ı ağırladı. Atay, Halil Aydın'dan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bilgilendirme sonrasında Vali Atay, erzak kolilerinin bulunduğu alan ile mağaza gibi olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kıyafetlerin bulundu yeri inceledi.

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