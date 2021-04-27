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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı hasta ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturdu

İHA

Yaşlı hasta ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturdu

– Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan kapalı ameliyat şeklindeki başarılı kist alma operasyonu ile 72 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.
72 yaşındaki hasta Sami Akdeniz karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuru yaptı. Yapılan tetkikler sonucunda genel cerrahi polikliniğine yönlendirilen hastaya yapılan biyopsi sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu. Konulan teşhisin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde ilk defa yapılan kapalı ameliyat yöntemi sayesinde hasta, kısa sürede sağlığına kavuştu.
Kitle görününce operasyon başladı
Yapılan operasyon hakkında bilgiler veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde ilk defa yapılan kapalı ameliyat sürecini anlatan Dr. Erman Yekenkurul, “Hastamız dahiliye polikliniğinden bize gönderildi. Hasta karın ağrısı ve kusmayla başvurdu. Ardından yapılan tetkiklerde hastanın kolonunda kitle görüldü. yapılan biyopsi sonucunda hasta kolon kanseri tanısı aldı. Daha sonra hasta bizim genel cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Bizde yapmış olduğumuz tetkikler sonucunda hasta ameliyat edilebilir mi edilemez mi ona baktık ve sonuç olarak hastanın ameliyat edilebilir olduğunu gördük. Bu ameliyatı yapmanın iki yöntemi vardır. Birincisi açık yöntemle yapılır. 15 santimlik cerrahi kesi yapılır ardından karın açılır bu şekilde ameliyat yapılır veya ikinci yöntem yani bizim yaptığımız yöntemdir. Kamera eşliğinde girilir, kitle görülür ve alınır. Başhekimimiz Volkan Temi’yle birlikte istişarede bulunduk ve bu ameliyatı kapalı yapmaya karar verdik” dedi.
“Ameliyatın avantajları var”
Ameliyatın hastaya sağladığı faydalara dikkat çeken Dr. Erman Yekenkurul; “Bu ameliyatı kapalı yapma nedenimiz ameliyatın avantajları. Bu avantajlar ise hasta daha erken iyileşebiliyor, daha erken taburcu ediliyor, enfeksiyon kapma oranı düşüyor ve daha az kanama oranı var. Kapalı ameliyat daha çok önerildiği için de bu yöntemi tercih ettik. Hastaya gerekli bilgileri verdikten sonra ameliyata aldık. Kamera eşliğinde batına girdik. Kitleyi gördük ve çıkardık. Bağırsağın kalan bölümlerini bir araya getirdik ne dikme işlemi yaptık. Bu işlemi tamamıyla kapalı şekilde yaptık. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra birinci günde hareket ettirdik, genel durumu iyi hiçbir sıkıntı yok, yemek yedi ve bunu tolere etti, lavaboya da çıkabildi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Tetkikler sonucunda da bir sıkıntı görülmedi. Her şey yolunda olduğu için hastayı bugün taburcu edeceğiz. Bu ameliyatı yapabilmek için gerekli donanım, tecrübe ve bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bu ameliyat bu hastanede bir ilkti bu yüzden hastanın birinci günde hareket edebilmesi, kendini toparlaması ve iyileşmesi bizim için avantaj ve hasta için konfor” diye konuştu.
“Allah doktorları başımızdan eksik etmesin”
Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığına kavuştuğunu belirten 72 yaşındaki Sami Akdeniz ise, “Ameliyat bana göre iyi geçti. İdrar yolumda ufak bir rahatsızlık belirmişti. Buna gaz ilave olduğunda kusmaya başlıyordum. 15 günde bir tekrar ediyordu. Kontrol için geldiğimde ise ummadığım şeyler meydana çıktı. Allah doktorları başımızdan eksik etmesin. Onlar bize lazım biz de onlara lazımız” dedi.

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