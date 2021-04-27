Propolis ile fermante edilen kudret narına yurt dışından talep yağıyor Tam bir yıl zeytinyağında bekletilince şifa dağıtan kudret narı için profesörler yeni bir formül geliştirdi Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: “Kudret Narının kendisinden daha faydalı bir ürün geliştirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Propolis ile fermante edilen kudret narına yurt dışından talep yağıyor Tam bir yıl zeytinyağında bekletilince şifa dağıtan kudret narı için profesörler yeni bir formül geliştirdi Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: “Kudret Narının kendisinden daha faydalı bir ürün geliştirdik”

İHA

Propolis ile fermante edilen kudret narına yurt dışından talep yağıyor Tam bir yıl zeytinyağında bekletilince şifa dağıtan kudret narı için profesörler yeni bir formül geliştirdi Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: “Kudret Narının kendisinden daha faydalı bir ürün geliştirdik”

Osmanlı döneminin şifa kaynağı olan, zeytinyağında bir yıl beklettilen kudret narı için Düzce Üniversitesi profesörleri yeni bir formül geliştirdi. Propolis ile güçlendirilen ürüne özellikle yurt dışından inanılmaz talep yağıyor.

Meyvesi toplandıktan sonra doğranıp parçalanan, daha sonra saf zeytinyağında tam 1 yıl bekletilen, bekledikçe asidini salan ve 1 yıl sonra şifa olan kudret narı için Düzce Üniversitesi profesörleri yeni bir formül geliştirdi. Yüzlerce yıldır, yara yanık ve mide hastalıklarında baş ucu ürünü olarak kullanılan kudret narı bu kez propolis ile fermante edildi. Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Arı Mucizesi tarafından geliştirilen ürüne özellikle yurt dışından talep yağıyor.

Şifa deposu olan Kudret Narı bir çok rahatsızlığa iyi gelirken, tadı ve kokusu sebebiyle çok tercih edilmiyordu. Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, yapılan çalışmalar ile Düzce’de de kudret narını üretmeye başladıklarını belirtti. Kaya, salatalık benzeri bir yapısı olduğuna, hem meyve, hem de tıbbi amaçlı tüketildiğine dikkat çekerken yapılan klinik çalışmalar ile hem tadının hem kokusun değiştiğini oluşturulan ürünün, bitkinin kendisinden daha yararlı olduğunu ifade etti.

“Yaraları iyileştiriyor”
Kudret narının ilginç bir tüketim şekli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, “Zeytinyağında uzun bir süre bekletilip maserasyona bırakılır. En az 6 ay süresince zeytinyağında bırakılır ve daha sonra o zeytinyağla karışmış partiküller şeklinde ki hali yiyerek tüketilir. Çok eski yıllarda keşfedilmiş tıbbi bitkidir. Özellikle yara iyileşmesinde çok popülerdir. Bu eskiden beri bilindiğinden dolayı klinik çalışmaları da yapılmıştır ve yara iyileşmesinde gerçekten de yaraları iyileştirmesinde hızlandırıcı hücreleri yenileyici bir özelliği bulunmaktadır” dedi.

“Düzce’de de başarılı bulunmuş bir ürün”
Kudret narının Akdeniz iklimine uygun bir bitki olduğunu belirten Kaya, Düzce’de de pilot ekimlerinin yapıldığını ve kudret narının yetiştirildiğini söyledi. Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “Ürünler alındı o ürünlerden de son nihai ürün geliştirildi. Geleneksel kullanımı zeytinyağının içinde maserasyona bırakılarak yapılıyor. Fakat şöyle bir sorunu vardı. Zeytinyağının içine bırakıldığında gerçekten rahatsız edici kokusu ve tadı vardı. Fermantasyona bırakılıyor bu 6 ay süresince ve fermantasyon ürünü olduğu için aslında kokusu ve tadı rahatsız edici bir düzeyde oluyor. Bazı insanlar acı tadından dolayı kötü kokusundan dolayı kullanamıyorlardı. Kullanan kişilerde aslında mide ülserlerinde yani sindirim sisteminin yaralanmasına bağlı rahatsızlıklarda çok güzel sonuçlar alınıyordu. Bu bilim insanlarının dikkatini çekti ve birçok klinik çalışmada yapıldı ve yayınlandı. Gerçekten de klinik çalışmalarda da başarılı bulunmuş bir ürün. Biz Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Tıp Merkezi olarak ve Arı Mucizesi ekibi ile birlikte ürünün son kullanıcıya rahat kullanımını sağlamak üzere ürünün formülasyonu üzerinde çalıştık” ifadelerini kullandı.

İçine bal ve propolis katıldı
Ürünün kokusu ve tadının giderilmesi için ‘mikrokapsülasyon teknolojisinin’ kullanıldığını dile getiren Kaya, bu yöntemin farklı bir çözülme teknolojisi olduğunu kaydetti. Mikrokapsülasyon ile bitkinin moleküllerinin en ufak şekillere parçalandığını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Bunlar enkapsüle ediliyor. Yani gözle görülmeyen kapsüller şeklinde çerçeveleniyor. Kapsülize edildiği için ve sindirim sisteminde açılıyorlar. Sindirim sistemine kadar açılmadığı için bir kokusu olmuyor. O kapsülün içinde kaldığı için koku yok. Kötü bir tadı yok. Rahat bir şekilde tüketilebilen marmelat kıvamında bir ürün geliştirildi. Dozu ayarlandı. Ürünü geliştirmek adına etkinliğini arttırmak adına içiminde ve tadını iyi yapmak için bal ve propolis katıldı. Böylelikle doğal bir karışım ürün elde edildi. Ürünün klinik testlerini hala yapmaktayız. Ürünün hücre iyileştirmesinde oldukça güçlü etkinliği var. Kudret narının normal şekline göre de oldukça güçlü bir hücre yenileyici özelliği var. Yakın bir zamanda ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre kemik yaralanmalarının kemik kırıklarının iyileştirilmesinde de etkili olduğu görüldü. Bazı çalışmalarda diyabet üzerine yapıldı. Diyabette de hücre yenileme özelliği keşfedildi. Bu ürünün en çok kullanım alanı yaralar mide rahatsızlığı, sindirim ülserleri ve diyabet. Şu anda bizde bunun son kullanıcının rahat bir şekilde tüketimini sağlayacak şekilde formülasyonunu geliştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Tüketimi daha kolay
Ürün marmelat şeklinde olduğu için tüketiminin daha kolay olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, sözlerini şöyle noktaladı: “Bir çorba kaşığına boşaltıp yemek sureti ile bu mümkün. Hoş bir aroması var rahatsız edici bir özelliği yok. Yine de keskin bir tadı var. Koku hiç yok hemen hemen tüketimi gayet uygun. Özellikle antesik özelliğinden dolayı mide yanmasını geçirecek bir özelliği var. Yani kişi bunu kullandıktan hemen sonra etkinliğini kendisi de bir miktar hissedebiliyor. Süreç içerisinde mide ülserlerinde iyileşmeye yardımcı olduğu biliniliyor. Günde 3 kez kullanımı mümkün. Bu şekilde bir tüketimi var. Biz hammaddeyi üretip düşük fiyatlarla yurt dışına satıp yurt dışından büyük fiyatlarla son ürün halinde alıyorduk. Biz bu çarkı tersine çevirmek istedik. Şu anda kendi bölgemizde yetiştirdiğimiz bal, propolis ve kudret narından formülasyon hazırlayıp son ürün haline getirildi ve kendisinin ihracat potansiyeli bile var. Süreç içerisinde ihraçta edilmeye başlanacak” dedi.

Düzce Üniversitesi’nde tamamen yerli ürünler ile üretilen Zeytinyağlı Kudret Narı ürününden almak isteyenler www.arimucizesi.com sitesinden ürünü temin edebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevrimiçi işaret dili eğitimi Öğrencilerden işaret dili eğitimine katkı
YEREL HABERLER Çevrimiçi işaret dili eğitimi Öğrencilerden işaret ...
Amaca giden her yol meşru değildir
YEREL HABERLER Amaca giden her yol meşru değildir
Yaşlı hasta ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER Yaşlı hasta ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına ...
Düzce Üniversitesinde aktif 56 öğrenci topluluğu var
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesinde aktif 56 öğrenci topluluğu var
Pandeminin turizm sektörüne etkisi anlatıldı
YEREL HABERLER Pandeminin turizm sektörüne etkisi anlatıldı
Vali Atay, Kızılay çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay, Kızılay çalışmalarını yerinde inceledi
Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
Düzce de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı
YEREL HABERLER Düzce de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı
İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "İstiridye mantarı üreticisine günlük 4-5 bin liralık bir getirisi var"
YEREL HABERLER İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL ...
Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor
YEREL HABERLER Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor
İydir “Kendi kendinize İngilizce konuşun”
YEREL HABERLER İydir “Kendi kendinize İngilizce konuşun”
Düzce Üniversitesi bölgeye değer katmaya devam ediyor Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Düzce’yi Türkiye’ye ürettiğimiz katma değer ile tanıtmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi bölgeye değer katmaya devam ediyor Rektör Prof. ...
Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
YEREL HABERLER Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
Çelebi, "Türkiye eski Türkiye değildir"
YEREL HABERLER Çelebi, "Türkiye eski Türkiye değildir"
Asuk çalmadık kapı bırakmıyor
YEREL HABERLER Asuk çalmadık kapı bırakmıyor
Düzce Üniversitesinden “Sözde soykırım” iddiasına kınama
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesinden “Sözde soykırım” iddiasına ...
Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Polis 'dur' ihtarına uymadı, ceza yemekten ...
Helal sertifikalandırma bir ihtiyaç
YEREL HABERLER Helal sertifikalandırma bir ihtiyaç