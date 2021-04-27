Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, rampadan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarından uçtu. Apartmana çarpıp, dik duran araçtaki çift, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Selçuk Uzunay yönetimindeki 34 VL 551 plakalı hafif ticari araç, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yeşil alana girerek yol kenarında bulunan apartmanın istinat duvarından uçtu. Apartmana çarpıp, dik duran aracın sürücüsü Selçuk Uzunay ile eşi Havva Uzunay yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevliilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çift ardından hastaneye kaldırdı. Araç, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-04-27 14:38:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.