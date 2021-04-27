Eğitim Bir-Sen okulları ziyaret ediyor

– Korona virüs salgını nedeni ile kapalı bulunan okullardaki sorunların tespit etmek için çalışmalarını sürdüren Eğitim BirSen okul ziyaretlerine devam ediyor.

Korona virüs salgını sonrasında uzaktan eğitime devam eden okulların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Eğitim BirSen Düzce Şubesi okul ziyaretlerine devam ediyor. Okullarda ki pandemi ile alakalı sorunları toplayıp Genel merkeze ulaştıran şube yönetimi bu sefer ziyaretlerini Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip, Adnan Menderes ve Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerine yaptı. Burada öğretmen ve idareciler ile bir araya gelen Eğitim BirSen Düzce Şube Başkan Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri okullarda ki sorun ve sıkıntıları dinledi. Şube yönetimi okul ziyaretlerini tamamlamasının ardından oluşturulacak raporu genel merkeze iletecek.

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