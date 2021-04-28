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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü, milli güreşçileri kampa uğurladı

İHA

Başkan Özlü, milli güreşçileri kampa uğurladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Milli Takım Kampına katılacak 7 güreşçi ve Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ile bir araya gelen Özlü, sporculara başarılar diledi.
Antalya’da U15 ve U17 Küçük Yıldızlar, Büyük YıldızlarGençler Serbest ve Grekoromen kategorilerinde dereceye girerek milli takıma seçilme başarısını gösteren Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri kamp öncesi Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarete Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal, sporcular Sergen Türkan, Alper Akbal, Özgür Çağlayan, Emirhan Tanrıverdi, Ertuğrul Topal, Osman Sürmeli ve Maksud Topal katıldı.

“Büyük başarılar elde edeceğinize inancımız tamdır”
Antalya’da gerçekleşen müsabakaların ardından Milli Takım kamp kadrosuna seçilmelerinden ötürü sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Özlü, “Kısa süre önce bizleri oldukça mutlu eden sonuçlar elde ettiniz. Milli takım kampı ve sonrasında da büyük başarılar elde edeceğinize inancımız tamdır. Başta Güreş İl Temsilcimiz Ramazan Topal olmak üzere sporcularımızın gelişimi ve yetiştirilmesinde emeği geçen tüm eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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