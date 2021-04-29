Motor fiyatına meyve sepeti Egzotik meyvelerle dolu sepetin fiyatı dudak uçuklattı Yaz ve tropikal meyvelerin buluştuğu sepetin kilosu 10 bin TL Tropikal ve egzotik meyveler tercih edildiğini söyleyen manav Merttürk: “Bu sepetin maliyeti iyi bir motor alır”

– Türkiye’de büyük ilgi görmesi üzerine ithalatı artan ve ülkenin belli kesimlerinde üretilmeleri için çalışmalar yapılan egzotik ve tropikal meyveler Düzce’de de motosiklet fiyatına alıcısıyla buluştu. Firma tarafından yaz ve tropikal meyveleri ile oluşturulan sepetin kilosu ise 10 bin liradan satılıyor.

Son dönemlerde popüler olmaya başlayan egzotik ve tropikal meyvelere talep her geçen gün artıyor. Artan talepleri göz önünde bulundurarak egzotik ve tropikal meyve satışı yapan manavda ise bu meyvelerden oluşan sepetin fiyatı dudak uçuklatıyor. Tropik meyvelere son dönemde artan talep üzerine satışlarına başlanan meyvelerin şehir dışından da alıcı bulduğunu belirten işletmeci İshak Zübeyir Merttürk, “Biz Düzce’de geleneksel manav değil ileri tarım uygulamaları, egzotik meyveler satan yenilikçi bir manavız. Tropik ürünlere son yıllarda ülkemizdeki insanların baya ilgisi var. Bu çok popüler ejder meyvesiyle birlikte oldu. Şimdi yeni ithalatçı firmalar egzotik meyvelere daha çok ithal etmeye başladı. Ayrıca Antalya gibi şehirlerimizde artık bu meyveden yetişmeye başladı. Böyle taleplerin olduğunu gördük. Bizde böyle bir arz yaratmaya çalıştık” dedi.



“Bu sepetin maliyeti iyi bir motor alır”

Egzotik ve tropik meyvelerden oluşan sepetin fiyatı ise duyanların dudağını uçuklatıyor. Yaklaşık bir motosiklet parasına denk gelen sepetin maliyeti fazla olsa da lezzetine paha biçilemiyor. Manav’ın işletmecisi İshak Zübeyir Merttürk, “Arkamdaki sepetin özelliği sezonun yaz meyveleri olan bir sepet. Ancak erken hasat dedikleri ürünlerden, bu yüzden bu sepetin özelliği içindeki ürünlerin lezzetli olması. Bu sepetin maliyeti yaklaşık tam olarak bir araba parasını bulmasa da iyi bir motor parasını buluyor. Bu sepetin maliyeti 10 bin lira. Sepetin özelliği hem çok tatlı olması hem de çok pahalı olması. Tabii piyasa şartlarından önce neredeyse bir araba alınabilirdi bu sepetle” diye konuştu.



Yaz, egzotik ve tropikal meyvelerle dolu bir sepet

Sepetin içinde bulunan meyvelerden bahseden Merttürk; “Sepetin içinde ejder meyvesi var, yıldız meyvesi var, mangosten var, aşk meyvesi var, çoğu ithal ürünler. Tabii yerli ürünlerde var şeftali ve nektarı gibi ancak bunlarda erken hasat olduğu için, henüz yaz gelmediği için fiyatları bu yüzden biraz pahalı. Canı çekenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Hamilelerin aşerdikleri ürünler değişebilir”

Hamilelerin, tropik meyveden çok geleneksel meyveleri tercih ettiğini söyleyen, şehir dışından da çok talep olduğunu belirten İshak Zübeyir Merttürk, “Geleneksel meyvelere şeftali olsun, nektarı olsun, erik olsun genelde hamileler geliyor. Erken dönemde olduğu için en çok onlar talep görüyor. Fakat ithal ürünlerin çok bilindiğini ben bilmiyordum satmaya başladıktan sonra öğrendim. Şehir dışından çok talep oluyor. Benim hoşuma gidiyordu. Böyle bir arz oluşturduk. O şekilde satıyoruz. Ejder meyvesine aşereni gördüm muhtemelen o da daha popüler olduğu için, yaban mersini aşereni gördüm çıtır ve lezzetli olmasından dolayı. Tabii diğerleri daha fazla bilinmiyor ama umarım bundan sonra daha çok bilinir” ifadelerini kullandı.

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