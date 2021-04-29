TEM otoyolunda akıcı yoğunluk

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– Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak “tam kapanma” öncesinde vatandaşlar memleketlerine yolculuğunu sürdürüyor. TEM otoyolu Düzce geçişinde geçmiş bayramlar kadar olmasa da akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüs salgınında artışın önüne geçilebilmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve 29 Nisan’da başlayacak olan “tam kapanmayı” duyurmuştu. 17 günlük tam kapanma öncesinde vatandaşlar memleketlerine doğru yola çıktı. Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşurken, geçmiş bayramlar kadar olmasa da yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

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