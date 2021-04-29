Kazada anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'de bakıma alındı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - YOZGAT´ta trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce´de bakıma alındı. Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi´nde bakıma alınan tilki yavruları 6 aylık olunca doğaya salınacak.
Yozgat´ta bir otomobilin çarptığı anne tilki ölürken yavruları vatandaş tarafından fark edildi. Yeni doğan 5 tilki yavrusu Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru tilkiler ardından Düzce´de bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Rehabilitasyon Merkezi´ne getirilerek bakıma alındı. 6 haftalık olan tilki yavruları süt verilerek besleniyor. Yavrular 6 aylık olduktan sonra doğaya salınacak.
Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, "Yavrularımız Yozgat´ta duyarlı bir vatandaşımız tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze getirildi. Anneleri kaza sonucu ölmüş ve öksüz kaldılar bilgisiyle birlikte Yozgat´tan Düzce´ye transfer edildi. Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içindeki rehabilitasyon merkezine getirdik. Biz burada bu tip öksüz kalan, yaralanan hayvanları tedavi edip doğaya salıyoruz. Yavrularımız çok sağlıklılar. 6 haftalıklar ve biz 6 aylık olana kadar burada bakacağız ve doğaya salacağız" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-29 13:26:09
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