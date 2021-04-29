Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman (43), durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı´ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi stadına inen helikopter, Nursal Duman´ı alarak Ankara´ya götürmek üzere havalandı.
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Sağlık Bakanlığımız 7/24 acil sağlık hizmetlerinde her türlü ulaşım aracıyla ülkemizde yaşayan herkese bu hizmetleri sunuyor. İnşallah bu hastamızda Ankara Şehir Hastanesi´ne şifa bulmak için ulaştırılacak. Hastamız 43 yaşında. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu ve yaşam destek ünitesine bağlı. Bu kapsamda ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi´yle görüşülüp organize edildi" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ
2021-04-29 16:07:00
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