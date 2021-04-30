Trafiğin durma noktasına geldiği otoyol bugün kamyonlara kaldı Tam kapanma ile TEM Otoyolunu sadece ticari araçlar kullanıyor TEM Otoyolu havadan görüntülendi

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Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Dün trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda bugün ise araç trafiği azaldı. Yolu sadece ticari araçlar kullanıyor.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dün saat 19.00’da başlamasıyla birlikte Tüm yurtta denetimlerde arttı. Bir gün önce İstanbul’dan Anadolu’ya akın edenlerin Düzce TEM Otoyolu Bolu Dağında oluşturduğu yoğunluk bugün yerini kamyon ve tırlara bıraktı. Boşalan TEM otoyolu havadan görüntülendi.

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