Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı

DHA

Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibinin `dur´ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, hız tespitinde kullanılan EDS direğine çarptı. Ehliyeti yanında olmadığı için panikleyerek kaçtığını belirten sürücü, kazada yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Saatçigil Caddesi'nde meydana geldi. Tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibi, 81 ABK 808 plakalı kamyonetin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen hızını artırıp, kaçmaya başlayan sürücü, aracıyla yol kenarında bulunan ve hız tespiti için kullanılan EDS direğine çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsünün, Ertuğrul Ç. olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle EDS kamerası kullanılamaz hale gelirken, Ertuğrul Ç., sağlık ekibince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. 
Ertuğrul Ç.´nin, ehliyetinin yanında olmaması nedeniyle paniklediği ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-30 15:54:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracılık alanında uluslararası iş birliği
YEREL HABERLER Aracılık alanında uluslararası iş birliği
Kısıtlamadan değil, emniyet şeridini ihlalden ceza yediler Kısıtlamanın ilk gününde polis denetiminde metrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Kısıtlamadan değil, emniyet şeridini ihlalden ceza ...
Kısıtlamayı fırsat bilip yama çalışması yaptılar Karayolları asfalt yama çalışması yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı fırsat bilip yama çalışması ...
Balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor
YEREL HABERLER Balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor
Tam kapanmanın ilk cumasında camiler kısmen boş kaldı
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk cumasında camiler kısmen boş kaldı
Trafiğin durma noktasına geldiği otoyol bugün kamyonlara kaldı Tam kapanma ile TEM Otoyolunu sadece ticari araçlar kullanıyor TEM Otoyolu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Trafiğin durma noktasına geldiği otoyol bugün ...
Mermer işçiliğinin, ’Yaşariye’ ustası oldu Dünyanın en sert taşlarından olan mermere kadın eli
YEREL HABERLER Mermer işçiliğinin, ’Yaşariye’ ustası oldu Dünyanın ...
Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi
Mektup yazan miniklere vali amcaları sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Mektup yazan miniklere vali amcaları sürpriz yaptı
Ramazan pidesi Kızılay’dan Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ramazan pidesi Kızılay’dan Kızılay ihtiyaç ...
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi (2)
YEREL HABERLER Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri ...
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
YEREL HABERLER Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri ...
Dinlenme tesislerinde 4 bin Euro ile sır oldu Kayıp kadını jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Dinlenme tesislerinde 4 bin Euro ile sır oldu Kayıp ...
Entübe hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Entübe hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk ...
Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya ...
Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına ...
DTSO toplu komite toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DTSO toplu komite toplantısı gerçekleştirildi
Başkan Özlü’ye vatandaştan tam destek
YEREL HABERLER Başkan Özlü’ye vatandaştan tam destek
Başkan Özlü Divapan’ı ziyaret etti Başkan Özlü “Üretime önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özlü Divapan’ı ziyaret etti Başkan Özlü ...
DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kazada anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'de bakıma alındı
YEREL HABERLER Kazada anneleri ölen 5 yavru tilki, Düzce'de bakıma ...
TEM otoyolunda akıcı yoğunluk
YEREL HABERLER TEM otoyolunda akıcı yoğunluk
Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar
Motor fiyatına meyve sepeti Egzotik meyvelerle dolu sepetin fiyatı dudak uçuklattı Yaz ve tropikal meyvelerin buluştuğu sepetin kilosu 10 bin TL Tropikal ve egzotik meyveler tercih edildiğini söyleyen manav Merttürk: “Bu sepetin maliyeti iyi bir motor alır”
YEREL HABERLER Motor fiyatına meyve sepeti Egzotik meyvelerle dolu ...