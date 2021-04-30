Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibinin `dur´ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, hız tespitinde kullanılan EDS direğine çarptı. Ehliyeti yanında olmadığı için panikleyerek kaçtığını belirten sürücü, kazada yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Saatçigil Caddesi'nde meydana geldi. Tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibi, 81 ABK 808 plakalı kamyonetin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen hızını artırıp, kaçmaya başlayan sürücü, aracıyla yol kenarında bulunan ve hız tespiti için kullanılan EDS direğine çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsünün, Ertuğrul Ç. olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle EDS kamerası kullanılamaz hale gelirken, Ertuğrul Ç., sağlık ekibince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Ertuğrul Ç.´nin, ehliyetinin yanında olmaması nedeniyle paniklediği ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-30 15:54:34



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