Arılar hastanelik etti

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kovanlarındaki petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğrayan Barış Birinci (52), tedaviye alındı.

Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde bahçesindeki kovanlarına bakan Barış Birinci, petekleri çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu Barış Birinci baygınlık geçirdi. Barış Birinci, yakınlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-30 16:25:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.