Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı Kiraladığı araç ile kaçan sürücüye 9 bin 493 lira ceza uygulandı

– Düzce’nin Konuralp bölgesinde tehlikeli araç kullanan ve uygulama noktasından dur ihtarına uymayan sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 493 lira para cezası uygulandı.

Düzce’de iftar vakti öncesinde polis ekipleri şehrin dört bir yanında kısıtlama denetimi yapmaya devam ettiği esnada, Düzce’nin Konuralp bölgesinde Burcu Ş. idaresinde 34 NP 9533 plakalı Peugeot marka kiralık otomobilin tehlikeli araç kullandığı ihbarını aldı. Bu esnada belirtilen araç D655 Karayolu ZonguldakDüzce karayolu üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri güzergah üzerinde seyir halinde olan Burcu Ş.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Tehlikeli araç kullanarak ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca sonrasında yakalanan sürücü Burcu Ş.’nin yapılan kontrollerinde bir yakının aracı İstanbul Pendik’ten bir araç kiralama şirketinden aracı kiraladığını ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü Burcu Ş.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 lira, ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlalinden dolayı 6 bin 24 lira olmak üzere toplamda 9 bin 493 lira para cezası kesildi. Ceza sonrasında kiralık otomobil, çekici ile otoparka götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.