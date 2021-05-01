Düzce Belediyesi kent estetiği projesi için tam kapanmayı fırsata çevirdi

Düzce Belediyesi ekipleri tam kapanmayı fırsata çeviriyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün “Tam kapanma sürecini en iyi şekilde değerlendireceğiz” açıklamasının ardından Kent Estetiği Projesi için ekipler, proje kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde yapılacak çalışmaların ön hazırlıklarına yönelik tabelaların sökümüne başladı.

Düzce Belediyesi, Kent Estetiği Projesinin ilk etabı için düğmeye bastı. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma ile birlikte harekete geçen Düzce Belediyesi ekipleri, projenin hayata geçmesi için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.Bu kapsamda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından cadde üzerindeki tabela ve direkler kaldırılırken, ilgili diğer kurumlarca da elektrik direkleri sökülerek caddede üst yapı çalışmalarının başlaması hazır hale getirilmiş olacak.



“Düzce’nin çehresini değiştireceğiz”

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Caddesi’nde yapılacak olan söküm işlemlerinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşları ve esnafları mağdur etmemek için tam kapanmayı fırsata çevirerek caddedeki asfalt ve kaldırımların sökümünü tamamlayıp zemine beton dökecek ve kaldırım taşlarının döşenmesi için zemin hazırlanmış olacak.

Kent Estetiği Projesinin birinci etabına tam kapanmayı fırsat bilerek başladıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Vatandaşlarımızı ve esnafımızı mağdur etmemek için sokağa çıkma kısıtlaması varken çalışmayı başlatma kararı aldık. Ekiplerimiz, caddede yapılacak olan tüm düzenlemeler için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Düzce’nin çehresini değiştireceğiz. Sözümüzü tutuyoruz. Kentin gözbebeğinde hummalı bir çalışma başlayacak. Birinci etap çalışmalarımız tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

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