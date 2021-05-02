Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı

– Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücülere yönelik yapılan denetimde, kısıtlamadan muaf olanlara korona virüs ile ilgili uyarıcı bilgilendirmeler yapıldı.

Türkiye genelinde tam kapanma kısıtlaması devam ederken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında şehrin giriş, çıkışlarına ve işlek bölgelere kontrol noktaları oluşturan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. D655 Karayolu Sakarya istikametinde gerçekleştirilen denetimlerde kısıtlamada sokakta bulunan sürücüler tek tek kontrol edildi. Sürücülerin kısıtlamayı ihlal edip etmediği kontrol edilirken, ayrıca korona virüs ile ilgili uyarıcı bilgilendirmelerde bulunuldu. Salgının Düzce’de arttığını belirten polis ekipleri, daha dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.



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