Düzce’de 115 bin kişi aşılandı

– Korona virüs salgınında hızlı artış gösteren illerden birisi olan Düzce’de 115 bin 57 kişiye korona virüs aşısı uygulandı.

İllere göre yüz bin nüfusa oranla yüzde 500’leri geçen Düzce, vaka sayılarında en hızlı artış gösteren şehirlerden birisi oldu. 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alırken, Düzce haritada ki kırmızı şehirlerden birisi olmaya devam etti. Vaka artışlarıyla birlikte aşılanma hızında da artış görüldü. Buna göre aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Düzce’de toplam 68 bin 313 kişiye 1. doz, 46 bin 744 kişiye de 2. doz Covid19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 115 bin 57 kişiye Covid19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci devam ediyor.

Çevre illerden Bolu’da 120 bin 382, Zonguldak’ta 218 bin 166, Sakarya’da ise 287 bin 766 kişi aşılandı.



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