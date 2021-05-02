Kızılay ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli dağıtacak

Kızılay Düzce Şubesi, muhtarlıklar ve vakıflardan aldığı listelerle yardıma ihtiyacı olan ailelere 5 günde 5 bin gıda kolisi dağıtmayı hedefliyor.

Çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, sosyal yardımlaşma vakıfları ile muhtarlıklardan alınan listelere göre 5 günde 5 bin adet gıda kolisi ve kavurma etlerini, Düzce merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda haneleri de ziyaret eden Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ve gönüllüleri, çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor.



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