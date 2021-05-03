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Özlü’den bir temiz şehir Düzce hamlesi daha Tıbbi atık ve sterilizasyon tesisi faaliyete geçti

İHA

Özlü’den bir temiz şehir Düzce hamlesi daha Tıbbi atık ve sterilizasyon tesisi faaliyete geçti

Düzce Belediyesi tarafından Şubat ayında yapımına başlanan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, kısa sürede tamamlanarak faaliyetlerine başladı. Çevreye ve sağlığa büyük katkı sağlayacak olan saatte Bin kilogram atık işleme kapasitesine sahip tesis bölgemize hizmet verecek.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı “Temiz Şehir Düzce” hareketi doğrultusunda Şubat ayında yapımına başlanan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak faaliyete başladı. Çamköy Mahallesi mevkiinde bulunan alana inşa edilen tesiste, Tıbbi Atıklar Yönetmeliği kapsamında hastane ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere tıbbi malzeme kullanımı gerçekleşen tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıklar steril hale getirilecek.

Önce sterilizasyon sonra bertaraf
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çaba sarf edildiğini, faaliyete geçen tesisin Düzce için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Saatte Bin kilogram atık işleme kapasitesine sahip olan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi ilimize hayırlı olsun. Tıbbi Atıklar Yönetmeliği kapsamında tıbbi atık çıkaran kamu ve özel tesisimizi kullanabilecekler. Tesise getirilen tıbbi atıklar steril edilmelerinin ardından parçalanarak hacmi küçültülecek ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde bertaraf edilmesi sağlanacak” ifadelerinde bulundu.

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