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Yağışların artması sonrası mantar zehirlenmesi tehlikesi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür"

İHA

Yağışların artması sonrası mantar zehirlenmesi tehlikesi Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür"

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ülke genelinde yağışların artması nedeni ile doğada yetişen mantarların üremesinde ve tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış olabileceğini belirterek vatandaşları mantar zehirlenmesine karşı uyardı.
Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet ettiğini belirten Dr. Yılmaz, “Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Bölgemizde de doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır. Zehirlenme belirtileri olarak mantarda bulunan zehirin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabiliyor ve çeşitlilik gösterebiliyor. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor" dedi.

Kültür mantarı tüketimini öneren Dr. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri, Doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir” ifadelerinde bulundu.
Ayrıca 7 gün 24 saat Ulusal Zehir Danışma Merkezi vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşlar ihtiyaç halinde 114 numaralı ulusal zehir danışma merkezini arayabiliyor.

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