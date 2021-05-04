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Sokak hayvanları kısıtlamada aç kalmadı 25 mama destek noktası kuruldu

İHA

Sokak hayvanları kısıtlamada aç kalmadı 25 mama destek noktası kuruldu

– Düzce Belediyesi pandemi nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, tam kapanma döneminde kentin belirli noktalarına 25 adet mama destek noktası kurarak can dostların beslenmelerini sağlıyor.
Düzce Belediyesi, beslenme konusunda güçlük çeken sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik 365 gün süren yemleme çalışmalarını yeni mama destek noktalarıyla genişletti. Ekipler, özellikle pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı insan etkileşiminin azalmasıyla beslenme konusunda zorluk çeken can dostlar için harekete geçerek, kentin belirli noktalarına 25 adet mama destek noktası yerleştirdi.

“Yılın her döneminde destek sağlıyoruz”
Can dostların sistematik bir şekilde beslenmelerine yönelik böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İçinde bulunduğumuz süreç bizler kadar sokak hayvanları için de zor bir dönem oluyor. Belediye olarak sokaktaki dostlarımıza yılın her döneminde destek sağlıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sokak hayvanlarının beslenmelerinde zorluk yaşanmaması için de pandemi sürecinin başından bu yana mama desteğimiz sürüyor. Bunu sistemli bir hale getirmek için mevcut yem bırakma noktalarımızın yanında mama destek noktaları da oluşturduk. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız beslenme, aşılama, tedavi gibi hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerinde bulundu.

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