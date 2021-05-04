Üretimde dijital dönüşüm ikinci online semineri tamamlandı

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– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ikinci gerçekleştirilen Üretimde Dijital Dönüşüm projesi ikinci toplantısı yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının üretim altyapılarının geliştirilmesi küçük ölçekli altyapı mali destek programı için yürüttüğü “Üretimde Dijital Dönüşüm” projesi kapsamında KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı Üretimde Dijital Dönüşüm Online Seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Covid19 Pandemisi Kapsamında Dünya Bankası ve JICA Finansmanı ile gerçekleştirilen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi ile ARGE, ÜRGE ve İnovasyon Destek programları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Online Seminerin son kısmında Necdet Yaşar Şahin, katılımcıların destekler ve başvuru koşulları hakkındaki sorularına yanıt verdi.

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