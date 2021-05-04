Tam kapanmada da Uğurlu olabilirsiniz

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Uğurlu olmak isteyenler için kapanma sürecinde de yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Uğurlu olmak isteyen öğrenci ve velilerine büyük kolaylık yaşatıyor.

Düzce'de birçok yeniliğe imza atan Özel Düzce Uğur Okulları, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde de öğrenileri ve öğrenci velilerine büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda okul yönetimi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları linklere tıklayarak uğurlu olunabilecek.



Sistem nasıl çalışıyor?

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyenler okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan https://ugurokullari.k12.tr/onkayitformu linkine tıklayarak Düzce Özel Uğur Okullarına kayıt sayfasına yönlendiriliyor. Kayıt sayfasında İsim soyisim ve telefon numaralarını yazarak ilk kayıt işlemini tamamladıktan sonra okul yetkilileri kayıt yaptırmak isteyen velilere dönüş yaparak evden çıkmadan tam kapanma sürecinde kayıt işleminin ilk etabı tamamlanmış oluyor.



Okulun kurucusu Gökhan Sarıgül, "Öğrenci ve velilierimize korona virüs sürecinde hem yüzyüze eğitim hemde uzaktan eğitimde yardımcı olmaya çalıştık. Uzaktan eğitim sürecinde de Türkiye sürece girereken Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi olarak hazırlıklarını tamamlayarak sorunsuz eğitim veren okullar arasında yerimizi aldık. Bu tam kapanma sürecinde de Uğurlu olmak isteyen, çocuğunu Özel Uğur Okullarına kayıt ettirmek isteyen velilerimiz için kolaylık sağlayacak online kayıt sistemini hayata geçirdik. Evden çıkmadan velilerimiz çocuklarını Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesine kayıt ettirebilirler" dedi.

Online kayıt için; veliler Özel Düzce Uğur Lisesi facebook adresine girerek https://ugurokullari.k12.tr/onkayitformu adresine tıklayıp kayıt yaptırabiliyorlar.

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